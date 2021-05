Perugia, 5 maggio 2021 – Regione Umbria e Sviluppumbria Spa organizzano per domani, giovedì 6 maggio, dalle ore 17, la virtual conference “Il patto nazionale per l’export: vantaggi e opportunità per le PMI umbre”, un incontro per presentare la strategia di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali.

L’appuntamento sarà aperto dagli indirizzi di saluto istituzionali dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e dall’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa. Oltre a consentire un approfondimento informativo e di confronto con gli esperti nazionali di Simest, Sace e Ice Agenzia ai quali sarà possibile rivolgere direttamente domande, fornirà anche l’occasione per conoscere in anteprima i principali trend relativi ai mercati e settori più promettenti per le imprese umbre, raccontati dai principali analisti italiani.

Sarà anche approfondita l’esperienza internazionale di alcune realtà imprenditoriali con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’internazionalizzazione e imprimere nuovo slancio al nostro sistema produttivo.

Il programma prevede l’introduzione dei lavori e la presentazione da parte di Luca Silla, Part-time professor Luiss Business School, e gli indirizzi di saluto istituzionali di Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, e Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria SpA. Gli interventi:

Luci e ombre dell’export umbro rispetto ai macrotrend in atto Alessandro Terzulli, direttore responsabile Ufficio Studi SACE. “Il Patto per l’Export: misure e linee di intervento del Sistema Italia a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle PMI Umbre

La gestione dei rischi export e internazionalizzazione: prodotti e servizi di SACE

Mariangela Siciliano, Responsabile Education to Export SACE

Le risorse e finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione: esperienza passata e prospettive future

Carlo de Simone, Responsabile Indirect Channels SIMEST

La gamma dei servizi ICE per l’internazionalizzazione

– Alessandro Aureli, Ufficio Servizi alle Imprese ICE

Il coraggio e l’intraprendenza oltre confine dell’imprenditoria italiana

Introduce e modera Marina Cecilia Sereni, responsabile Unità Attività Internazionali, Sviluppumbria SpA. Partecipano: Riccardo Stefanelli co-CEO Cucinelli SpA; Daniele Tonti, Presidente Umbria Aerospace Cluster; Lorenzo Zurino, CEO The One Company e Presidente IEF Italian Export Forum.

Per partecipare è possibile registrarsi qui:

https://www.eventbrite.it/x/biglietti-il-patto-nazionale-per-lexport-vantaggi-ed-opportunita-per-le-pmi-umbre-150708512217

