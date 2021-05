Spello, 5 maggio 2021 – Rosanna Zaroli riconfermata Segretario del Partito Democratico di Spello in occasione del congresso regionale del PD Umbria. Con la lista “CONTINUIAMO INSIEME”, il segretario si fa espressione della volontà di continuare un percorso di confronto e di partecipazione, forte dell’esperienza di “INSIEME PER SPELLO”, sostenuta oltre che dal Partito Democratico anche dalle altre componenti politiche, civiche, giovani e cittadini. Resta centrale la condivisione del programma elettorale 2019-2024 con la coalizione amministrativa “INSIEME PER SPELLO” che, in considerazione dell’attuale situazione pandemica, dovrà impegnare e indirizzare tutte le energie utili al sostegno e allo sviluppo della comunità, con una visione del presente che guarda al futuro.

“Ringraziamo e siamo orgogliosi di tutta la nostra comunità democratica e degli iscritti – ha commentato la Zaroli – che hanno permesso il regolare svolgimento del congresso garantendo con la loro presenza, il rispetto di tutte le norme di sicurezza”. Insieme al segretario del circolo di Spello, sono stati eletti Tommaso Bori e Camilla Laureti rispettivamente alla segreteria regionale e provinciale del Partito Democratico dell’Umbria.

