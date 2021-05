Terni, 7 maggio 2021 – Ripartenza, parola ormai usata in ogni ambito per significare che pian pianino si torna alla normalità. Anche l’ Abarth club Terni riparte con una iniziativa di rilancio dopo un anno in cui tutte le attività si sono fermate. Domenica 9 maggio un bel giro di oltre 100 km per riassaporare il gusto della guida sulle strade della ns splendida regione. Si parte da Terni con appuntamento c/o la stazione di servizio Eni a B.Bovio, la prima tappa ad Amelia per la congiunzione con Abarthisti provenienti dal vicino Lazio si prosegue transitando ad Alviano e Guardea fino alla sosta aperitivo a Civitella del Lago, incantevole borgo affacciato proprio sul lago di Corbara. Il ritorno vedrà la carovana di 20 Abarth transitare per le strade di Melezzole e Castel dell’ Aquila, con ritorno a Terni per un conviviale pranzo a S. Carlo c/o la Trattoria Il gatto e la Volpe, tra motori e buon cibo sempre nel rispetto delle normative anticovid.

E’ sempre bello partire, ma ripartire come in questo caso assume un significato ancora più intenso nella speranza di poter al più presto tornare alla tanto agognata Normalità in tutti i settori. L’ Abarth club Terni è presente si Face Book e Instagram per tutti coloro che vogliano avvicinarsi e chiedere info sul club e le attività già in in programma.

(2)