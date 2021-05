Perugia, 7 maggio 2021 – Personale del Reparto Volanti della Questura di Perugia, diretto dal Commissario dr.ssa CORNELI Monica, durante un servizio di controllo del territorio, procedeva al controllo di un’autovettura con tre uomini a bordo in zona Castel del Piano.

Il conducente del mezzo, percepita l’intenzione della pattuglia in fase di avvicinamento di poter espletare un controllo a loro carico, si dava immediatamente alla fuga accelerando improvvisamente cercando di far perdere le proprie tracce.

Il centro abitato, scena della scellerata e pericolosissima condotta dell’uomo alla guida, costringeva la Volante alla massima prudenza nel condurre l’inseguimento in atto al fine di evitare epiloghi drammatici per gli altri utenti della strada e per i pedoni al momento presenti. Dopo un intenso inseguimento dove i tre abbandonavano l’autovettura continuando la propria fuga a piedi riuscendo a nascondersi dietro un edificio nelle vicinanze.

li agenti delle Volanti, in sinergia con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, riuscivano a circoscrivere la zona e localizzare i tre.

All’atto del controllo i tre uomini, i quali non riferivano agli agenti la motivazione del proprio comportamento, identificati come un cittadino extracomunitario di origini peruviane classe 1998 e due italiani classe 2000 e 2001. Uno dei due italiani presentava precedenti di polizia per il reato di furto mentre a carico del cittadino peruviano risultava un pregresso di Polizia per possesso di sostanze stupefacenti.

I tre uomini venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto dopo essersi sottratti a controllo fuggendo pericolosamente a bordo dell’auto, nonostante il protrarsi dell’inseguimento in condizioni di estremo pericolo cercavano in tutti i modi di nascondersi agli agenti.

A carico del conducente veniva altresì contestati il mancato possesso della documentazione dovuta, l’obbligo di fermarsi nei confronti del P.U. nell’esercizio delle proprie funzioni e la velocità non commisurata all’interno del contesto urbano.

(3)