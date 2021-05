Cascia, 12 maggio 2021 – Il saluto del sindaco di Cascia Mario de Carolis alla Salernitana, neo promossa in Serie A. Il primo cittadino ha incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito che è al momento anche presidente della squadra campana. La Salernitana ha deciso di far visita a Santa Rita dopo la promozione in serie A da dove mancava da 23 anni.

I Granata, accompagnati da Lotito, molto devoti alla Santa di Cascia hanno voluto rispettare la promessa fattale la scorsa estate. Una gioia immensa, condivisa dal sindaco con tutti i giocatori, ospiti presso il Grand hotel Elite. Un incontro cordiale dove De Carolis si è congratulato per l’avvenuta promozione proprio con Lotito e insieme hanno ricordato Don Sante Quintilioni, famoso parroco di Roccaporena, tifosissimo della Lazio, grande amico e ammiratore del presidente.

