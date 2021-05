Perugia, 12 maggio 2021 – Nella mattina di oggi personale della Polizia di Stato, unitamente a personale della Polizia Municipale, ha eseguito, in Perugia, una serie di controlli straordinari del territorio finalizzati alla verifica, all’interno di immobili, della regolarità delle occupazioni, delle condizioni igienico-sanitarie, nonché, riferita a cittadini stranieri, della loro regolarità sul territorio nazionale.

Un’azione sinergica messa in atto da personale della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

In particolare, sono stati controllati complessi immobiliari nelle zone di via Cortonese, via della Pallotta, Fontivegge e Ferro di Cavallo, con la raccolta di dati e informazioni che sarà oggetto di ulteriori analisi e riscontri da parte degli uffici intervenuti.

Altresì durante l’attività sono stati effettuati posti di controllo grazie ai quali è stato possibile proceduto al controllo di autovetture e persone nelle zone di Elce-San Galigano, Pallotta-Filosofi e Fonti Coperte.

