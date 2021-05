Perugia, 12 maggio 2021 – Personale del Reparto Volanti della Questura di Perugia, diretto dal Commissario dr.ssa CORNELI Monica, durante un servizio di controllo del territorio, procedeva al controllo, in zona centro storico, di un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1982. L’uomo, riconosciuto dagli agenti come soggetto con numerosi precedenti di Polizia nonché dedito allo smercio di sostanze stupefacenti.

Ad un primissimo controllo l’uomo veniva trovato in possesso di due coltelli a serramanico, una chiave inglese, uno spadino ed un flacone di metadone.

Dagli accertamenti condotti dagli agenti emergeva che a carico dell’uomo pendeva un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa lo scorso aprile dalla Corte d’Appello di Perugia.

L’uomo, terminati gli atti relativi al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria, per porto ingiustificato di oggetto da punta e taglio, per possesso ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, veniva, previa notifica dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere e comunicazione al PM di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.

