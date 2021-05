Foligno, 13 maggio 2021 – “Foligno ospiterà la decima tappa del Giro d’Italia in arrivo da L’Aquila lunedì 17 maggio, la carovana rosa ripartirà poi mercoledì 19 da Perugia.

In questi giorni di festa per la nostra città – che con il contributo di esercenti ed associazioni si è anche ‘vestita di rosa’ – abbiamo voluto prestare una speciale attenzione alla solidarietà ed all’ambiente, per sottolineare con forza il risvolto etico dell’evento tramite il progetto ’Ambiente, bene comune solidale’”.

Lo ha affermato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Grazie al supporto degli sponsor tecnici, il Comune di Foligno ha realizzato delle borracce in alluminio personalizzate, da donare alla cittadinanza, con il logo del Giro d’Italia e lo speciale logo realizzato appositamente per la tappa folignate. Le borracce sono a disposizione alla sede del Comitato di Tappa a Porta Romana, di fronte all’ufficio del turismo, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. E’ possibile effettuare una libera donazione a favore della Caritas Diocesana di Foligno, direttamente ad un suo rappresentante”.

