Magione, 15 maggio 2021 – Un nuovo appuntamento agonistico sul tracciato del Borzacchini aspetta piloti e addetti ai lavori domenica 16 Maggio 2021.

Dopo i weekend dedicati alle due ruote con il CIV Junior e i Trofeo Malossi, saranno le auto questa volta protagoniste: Trofeo Italia Classico, Trofeo Italia Storico, Formula 850, Challenge FORD MPM, e Formula Libera si daranno battaglia infatti nel corso di un’intensa giornata, che prenderà il via dalle ore 11 con il primo turno di prove ufficiali, fino all’ultima partenza delle sei gare in programma, alle ore 18.15.

Mentre i driver del Trofeo Italia Classico (auto moderne di scaduta omologazione), del Trofeo Italia Classico (autostoriche di piccole e medie motorizzazioni) e della Formula 850 hanno già disputato la loro prima corsa a Magione nel fine settimana di fine Marzo, per il Challenge Ford MpM e per le monoposto della Formula Libera si tratterà della prima uscita stagionale. Interessante.

Anche in questa occasione si gareggerà ancora in mancanza di pubblico, in ossequio ai regolamenti che seguono le norme anti-Covid.

Tutti i risultati cronometrici saranno disponibili in diretta sul sito http://livetimingmagione.perugiatiming.com/

