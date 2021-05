Foligno, 15 maggio 2021 – “Nei giorni scorsi ho ricevuto Gabriele Finamondi, un cittadino amante della natura e del nostro territorio, che, in piena autonomia e dimostrando un grandissimo senso civico e sensibilità ambientale, sta portando avanti con assoluta umiltà ed esemplare dedizione, un’accurata e costante opera di raccolta rifiuti, che gente incivile continua ad abbandonare selvaggiamente ed illegalmente, inquinando e deturpando aree verdi e boschive di rara bellezza”.

Lo ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Massimo apprezzamento da parte dell’Amministrazione Comunale e dagli enti competenti, così come massimo impegno sarà posto nella prevenzione e repressione di tali condotte – ha proseguito il sindaco – colgo l’occasione per ringraziare anche tutte le associazioni ed i volontari che portano avanti operazioni di pulizia e manutenzioni della città e del territorio. Un plauso per queste operazioni che dimostrano concretamente l’amore per Foligno”.

