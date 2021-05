Saranno realizzati anche tutti i sottoservizi e predisposti i cavi per l’eliminazione dei fili aerei

MAGIONE 18 maggio 2021 – Monte del lago avrà la sua nuova scalinata. Sono partiti in questi giorni i lavori realizzati dal Comune di Magione che prevedono il rifacimento della scalinata che dall’ingresso del paese arriva all’incrocio con via Bartolomeo Borghi. L’intervento procederà poi in direzione Porta Trasimena, nel tratto di strada dedicata al geografo a cui il borgo ha dato i natali e sulla cui figura la settimana scorsa si è tenuto un importante convegno.

Con il rifacimento della pavimentazione, che verrà fatta in pietra arenaria mentre per i gradini della scalinata verranno recuperati gli antichi ciottoli come voluto dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell’Umbria; verranno realizzati i sottoservizi che prevedono il passaggio della rete del metano e della fibra ottica. Dopo aver raggiunto altre frazioni lacustri, tra cui San Savino e San Feliciano, la rete del metano si estende così fino al borgo di Monte del lago.

Saranno inoltre predisposti i cavi per consentire alle aziende che gestiscono i servizi di fornitura dell’energia elettrica e della telefonia di poter procedere all’interramento dei fili aerei. I lavori in atto, per i quali sono stati investiti 510 mila euro provenienti dai fondi Iti, sono parte di un progetto più complesso che prevede il rifacimento della pavimentazione, con relativi sottoservizi, di tutte le vie centrali del borgo.

“Proseguono con quanto si sta facendo a Monte del lago – afferma Massimo Ollieri, assessore ai lavori pubblici del Comune di Magione – i progetti di risistemazione dei nostri borghi che hanno già visto importanti interventi. Tra questi possiamo ricordare la ristrutturazione delle mura di Montecolognola e la ripavimentazione dell’intero centro storico, con relativi sottoservizi, di Antria solo per citare i più recenti.” “Per il centro di Monte del lago – prosegue Ollieri – il progetto è quello di poter rifare una pavimentazione adeguata alle sue caratteristiche in tutto il paese. Un prossimo intervento sempre relativo alla pavimentazione interesserà la via principale di Montecolognola. Stiamo lentamente, e con un notevole sforzo economico visti i tempi, restituendo a questi paesi non solo una bellezza esteriore ma una maggiore funzionalità. La rete del metano e la fibra ottica consentono infatti di rendere questi luoghi più appetibili anche per abitarvi e questo vuol dire renderli di nuovo vivi”.

