La ‘sfida’ tra le scuole dell’Umbria continua. Una giuria composta da rappresentanti dell’USR, dell’Università, della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, esperti in didattica, informatica e imprenditoria, decideranno le scuole del I e del II ciclo che rappresenteranno l’Umbria nella finale nazionale.

Perugia, 18 maggio 2021 – Innovazione tecnologica, buone pratiche di didattica digitale integrata e metodologie partecipative e attive. Si terrà venerdì 21 maggio, in diretta web dalle 9 alle 12, la fase finale regionale della terza edizione del Premio Scuola Digitale, che vedrà in gara studenti e docenti di dodici scuole della regione Umbria del I e II ciclo di istruzione, sei della provincia di Perugia e sei della provincia di Terni, selezionate da una apposita giuria. Si chiude così una sfida entusiasmante che ha messo in campo idee e prodotti innovativi già nelle fasi provinciali.

L’evento rappresenta una preziosa occasione per condividere e dare visibilità al lavoro elaborato e prodotto dalle scuole tramite la Didattica Digitale, anche in questo periodo di pandemia, e che ha visto gli studenti diventare protagonisti del proprio apprendimento progettando e realizzando contenuti e prodotti digitali insieme ai loro docenti.

A curare l’organizzazione della fase regionale del Premio è il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Perugia, scuola polo del Premio per le fasi provinciale e regionale, con il coordinamento del Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Moretti, e dell’Animatore Digitale, prof.ssa Fiorella Menconi, coadiuvata dal team digitale della scuola. La conduzione e l’animazione dell’evento è affidata ancora all’autore e conduttore radiofonico e televisivo Mauro Casciari. Numerosi saranno gli ospiti sia in rappresentanza delle istituzioni, sia come ‘Testimonial dell’Innovazione’ e, in tempo reale, una giuria composta da rappresentanti dell’USR, dell’Università, della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, esperti in didattica, informatica e imprenditoria sotto vari punti di vista, decideranno quali scuole del primo e del secondo ciclo rappresenteranno l’Umbria nella finale nazionale.

Le scuole finaliste per il I Ciclo sono:

l’ I.C. Torgiano-Bettona;

la D.D. 1 circ. Umbertide Garibaldi;

la D.D.1 circ. Marsciano IV Novembre;

l’ I.C. Montecastrilli “F. Petrucci;

l’ I.C. Arrone “G.Fanciulli”;

la D.D. Terni “G. Mazzini”

Le scuole finaliste per il II Ciclo sono:

l’I.T.E.T “Aldo Capitini” di Perugia;

l’ I.T.T. “A.Volta” di Perugia;

il Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ di Perugia;

l’I.I.S. Classico e Artistico di Terni;

l’I.I.S. Artistico, Classico e Professionale di Orvieto;

l’I.T.T. “Allievi-Sangallo”di Terni.

(3)