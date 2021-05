Bastia Umbra, 20 maggio 2021 – Il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, aderiscono alla Festa della Musica che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo.

Dal 2016 il Ministero della Cultura promuove la Festa della musica su tutto il territorio nazionale italiano.

Il giorno del solstizio d’estate, la musica si diffonde su strade, piazze, cortili, chiostri in una celebrazione di ogni genere musicale, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, bande.

La Biblioteca di Bastia consapevole che la musica rappresenti un momento di forte aggregazione nel tessuto sociale della città promuove,nell’ambito della programmazione di Nati per la Musica, un evento per bambini e famiglie, realizzato da Sistema Museo in collaborazione con pediatri, pedagogisti e volontari Nati per la Musica:

GIOCHIAMO CON LA MUSICA, INSIEME è un laboratorio rivolto a bambini da 0 a 6 anni che si svolgerà sabato 19 giugno alle ore 17 presso il giardino di Casa Chiara, in Piazza Mazzini.

Nel rispetto delle norme COVID-19, è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 7 giugno al numero 075 8005325.

Per partecipare è necessario munirsi di un proprio cuscino.

La musica è una buona pratica che, se svolta precocemente e con continuità, sostiene la crescita dei bambini. Coltivandola fin da piccoli, come la lettura, la musica compie pienamente la sua funzione di integrazione e coesione sociale.

