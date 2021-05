Terni, 20 maggio 2020 – L’associazione Komen, insieme ai professionisti del Policlinico Gemelli, la Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia e l’associazione San Martino Impresa sociale, promuovono una giornata di prevenzione dei tumori femminili.

Si tratta della seconda edizione della “Carovana della Prevenzione”, un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.

Due unità mediche mobili ad alta tecnologia saranno a disposizione delle donne residenti nel territorio diocesano, domenica 23 maggio 2021 dalle 9 alle 16.30, nel piazzale interno della Caritas Diocesana-associazione San Martino, in strada di Valleverde, 22 a Terni.

Sono a disposizione delle donne che ne faranno richiesta, preferibilmente di età inferiore ai 50 anni, 35 mammografie, 15 ecografie per la prevenzione secondaria dei tumori del seno; 15 visite ginecologiche.

Le prestazioni si effettuano su prenotazione presso l’associazione San Martino.

