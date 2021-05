Perugia, 20 maggio 2021 – È in programma per sabato 22 maggio alle ore 10.30, a Perugia, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, la proclamazione dei vincitori della 29esima edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane.

La premiazione, sarà un importante momento di incontro tra i migliori produttori di olio e.v.o. italiani, ma verrà trasmessa anche nei canali social del Premio Nazionale Ercole Olivario (You tube https://www.youtube.com/channel/UCtO6UkqpMr__XRarQ2xm5Ww/featured, Facebook https://www.facebook.com/premioercoleolivario/?ref=bookmarks,) dando così l’opportunità a tutti di poter seguire questo evento di celebrazione della qualità italiana.

Sono 110 gli oli arrivati in finale, che si contendono gli ambìti Tempietti di Ercole Olivario, dopo essere stati selezionati durante le sessioni di assaggio regionali. Gli oli finalisti sono ambasciatori dell’altissima qualità dell’olio extravergine di oliva di 16 regioni d’Italia – 7 oli e.v.o. in Abruzzo, 3 in Basilicata, 6 in Calabria, 7 gli oli e.v.o. della Campania, 2 in Emilia Romagna, 12 nel Lazio, 6 i finalisti della Liguria, 5 in Lombardia, 1 nelle Marche, 10 gli oli e.v.o. della Puglia, 9 in Sardegna, 10 in Sicilia, 11 in Toscana, 5 in Trentino Alto Adige, 12 in Umbria e 4 in Veneto – che sono stati valutati dalla giuria nazionale, guidata dal capo panel Alfredo Marasciulo e composta da 16 degustatori professionisti provenienti da tutte le regioni partecipanti al concorso.

In questa XXIX edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, oltre al riconoscimento ai primi classificati di ciascuna delle due categorie in gara DOP/IGP ed EXTRA VERGINE, per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso; saranno assegnate, per la prima volta, due nuove menzioni di merito:

la Menzione di Merito Impresa Donna alle migliori imprese femminili;

la Menzione di Merito Impresa Digital Communication alla realtà aziendale che si è contraddistinta per lo sviluppo della cultura digitale.

Verranno poi conferiti altri riconoscimenti:

la Menzione Speciale “Olio Biologico”, al prodotto certificato a norma di legge, che otterrà il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti;

la Menzione “Olio Monocultivar”, assegnata all’olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto;

il Premio Speciale Amphora Olearia, all’olio finalista che si distingue per il design ed i materiali impiegati per la confezione

la Menzione di Merito Giovane Imprenditore, assegnata ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale;

il Premio Leikithos, dedicato alla memoria di Giorgio Phellas che grazie al suo impegno ha contribuito alla promozione e valorizzazione del premio sin dalla sua prima edizione. Il premio viene annualmente assegnato ad una personalità in prima linea nella diffusione della conoscenza dell’olio di qualità italiano all’estero e che per il 2021 è stato stabilito in collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero.

Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Camera di Commercio dell’Umbria e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità.

Tutti i finalisti della XXIX edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario 2021:

Umbria:

Azienda Agricola Decimi con l’olio e.v.o. Decimi Dop Umbria,

Azienda Agricola Viola con due etichette: Viola – Colleruita Dop Umbria e il Viola – Selezione Il Sincero,

Bacci Noemio con l’olio e.v.o. Bacci Dop Umbria,

Azienda Agricola Augusto Coli con l’olio e.v.o. Colio Dop Umbria;

Az. Agricola Ranchino Eugenio con l’olio e.v.o. Poggio Amante Dop Umbria

Frantoio di Spello uccd con l’olio e.v.o. Frantoio di Spello Dop Umbria;

Azienda Agricola Oliveto con l’olio e.v.o. Nobile di Amelia Dop Umbria,

Azienda Agricola Marfuga con due etichette: l’olio e.v.o. Marfuga Riserva Dop Umbria; e l’olio e.v.o. l’Affiorante Marfuga Monocultivar moraiolo,

Azienda Agricola La Fonte con l’olio e.v.o. Nostrum,

Azienda Agricola Locci con l’olio e.v.o. Moraiolo Monocultivar.

Abruzzo:

Olivicola Casolana con l’olio e.v.o. Piano degli ulivi Dop Colline Teatine,

Frantoio oleario di Mercurio Claudio con due extravergini: Vesta Dop bio e Frantoio Mercurius Venus Bio,

Az. Agraria La Selvotta con l’e.v.o. Dop Colline Teatine – Vastese,

Azienda Agricola Tommaso Masciantonio con l’olio e.v.o. Trappeto di Caprafico Dop Colline Teatine,

Oleificio Goccia d’Oro con l’olio e.v.o. Goccia d’Oro d’Abruzzo,

Societa’ Agricola Forcella con l’olio e.v.o. Forcella.

Basilicata:

Frantoio Oleario Fratelli Pace con l’olio e.v.o. IGP Lucano Aurum denocciolato biologico,

Frantoiani del Vulture con l’olio e.v.o. Vù DOP Vulture,

Az. Agraria Quinto Angelo con l’olio e.v.o. Quinto.

Calabria:

Agricola Parisi Donato con l’olio e.v.o. “Parisi 1879”,

Az. Agricola De Lorenzo & c. con due etichette: l’olio e.v.o. monocultivar “I Tesori del Sole – Coratina” e il DOP Lametia monocultivar Carolea,

Azienda Agricola Sorelle Garzo con l’olio e.v.o. “Dolciterre Rosì”,

Oleificio Torchia con l’olio e.v.o “Torchia”,

Tenute Librandi con l’olio e.v.o “Tenute Librandi Dradista”.

Campania:

Oleificio FAM con l’olio e.v.o. FAM Dop Irpinia Colline dell’Ufita,

Frantoio Romano con l’olio e.v.o. monocultivar Ortice Bio,

Società Agricola Pregio con l’olio e.v.o. Pregio monocultivar “Rotondella”,

Cooperativa Agricola Terre di Molinara con l’olio e.v.o. Seleca,

Azienda Torretta con due extravergini: l’olio Torretta Teti e il Torretta Diesis – Dop Colline Salernitane,

Oleificio Di Giacomo con l’olio e.v.o. Pregio “DOP – Colline Salernitane”.

Emilia Romagna:

Frantoio Paganelli Benito con l’olio e.v.o. Dop Colline di Romagna,

Azienda Terra di Brisighella con l’olio e.v.o. Brisighello Olio DOP Brisighella.

Lazio:

Az. Agr. Alfredo Cetrone con l’olio e.v.o. Cetrone Colline Pontine Dop,

Az. Agr. biologica Paola Orsini con l’olio e.v.o. Biologico Orsini Colline Pontine Dop,

Az. Agr. Cosmo Di Russo con due etichette: l’olio e.v.o. “Don Pasquale – Dop Colline Pontine” ed il Monocultivar Caieta,

Az. Agr. Iannotta Lucia con l’e.v.o. “Olio Iannotta Colline Pontine Dop”,

Società Agricola Colle Difesa con l’olio e.v.o. Sabina Dop,

Società Agricola Cooperativa Colli Etruschi con due etichette: l’olio e.v.o. Tuscia Dop ed il “Io Bio”,

Società Agr. Sciuga Il Molino con l’olio e.v.o. Il Molino Denocciolato Caninese Tuscia Dop,

Az. Agr. Biologica Americo Quattrociocchi con l’olio e.v.o. biologico Olivastro,

Az. Agr. Francesco Saverio Bianchieri con l’olio e.v.o. Colle del Polverino,

Agricola Colfiorito 1974 srl con l’olio e.v.o. Cocceio.

Liguria:

Frantoio di Sant’Agata con due etichette: l’Olio e.v.o. Musicale e l’Olio e.v.o. Agata Dop Riviera Ligure Riviera dei Fiori,

Azienda Lucchi e Guastalli srl con l’Olio e.v.o. Olea Dop Riviera Ligure – Riviera del Levante,

Azienda Cassini Paolo con l’Olio e.v.o. Extremum monocultivar taggiasca;

Oleificio Polla Nicolò srl con l’Olio e.v.o. Polla monocultivar Taggiasca;

Azienda Ranise Agroalimentare con l’Olio e.v.o. Ranise Il DOP – Dop Riviera Ligure – Riviera dei Fiori,

Olio Anfosso sas con l’Olio e.v.o. Anfosso – Dop Riviera Ligure Riviera dei Fiori.

Lombardia:

Cooperativa Agr. San Felice del Benaco con l’olio e.v.o. Verità Dop Garda – Bresciano,

Az. Agricola Novello Cavazza di Alessandra Cavazza con l’olio e.v.o. Cavazza Garda Dop,

Azienda San Rocco Oleum con l’olio e.v.o. Oro del Sole Dop Garda – Bresciano,

Frantoio Manestrini con l’olio e.v.o. Frantoio Manestrini monocultivar casaliva,

Società Agr. Rocca Pietro e Rita con l’olio e.v.o. Rocca Garda Dop.

Marche:

Frantoio Oleario l’Olivaio con l’Olio e.v.o. Marche IGP l’Olivaio verde

Puglia:

Azienda Agricola Donato Conserva con due extravergini: il Mimì monocultivar coratina Dop Terra di Bari – Bitonto ed il Mimì Denocciolato monocultivar coratina,

Soc. Agr. Ciccolella con l’olio e.v.o. Coppadoro,

Aziende Agricole Stasi con l’olio e.v.o. Arciprete,

Frantoio Sabino Leone con l’olio e.v.o. Don Gioacchino Dop Terra di Bari – Castel del Monte,

Az. Agr. Di Martino sas con l’olio e.v.o. La Coratina Schinosa,

Società Agricola Biorussi con l’olio e.v.o. Macchia Rotonda,

Azienda Intini con l’olio e.v.o. Monocultivar Coratina,

Tenuta Venterra di Ferrara Antonella con l’olio e.v.o. biologico Tenuta Venterra CRU#112 Coratina,

Azienda Agr. De Carlo con l’olio e.v.o. biologico Olio Bio Tenuta Arcamone Dop Terra di Bari – Bitonto.

Sardegna:

Accademia Olearia con l’olio e.v.o. Gran Riserva,

Frantoio Artigiano Sandro Chisu con l’olio e.v.o. Vantu Bio,

Oleificio Demuru Paolo con l’olio e.v.o. Scerì monocultivar,

Societa’ Coop. Agr. Olivicoltori Valle del Cedrino con l’olio e.v.o. Costa degli Olivi Dop Sardegna,

Società Domenico Manca con l’olio e.v.o. San Giuliano – Sardegna Dop,

Azienda Delogu Baingio Antonio e Delogu Leonardo con l’olio e.v.o. Delogu,

Azienda agro-biologica Brozzu Giuseppe con l’olio e.v.o. Meliddu,

Az. Agricola Fratelli Pinna con l’olio e.v.o. Bosana,

Azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina con l’olio e.v.o. Ispiritu Sardu.

Sicilia:

Agrestis Societa’ Cooperativa Agricola con l’Olio e.v.o. biologico Agrestis Nettaribleo Dop Monti Iblei – Montelauro,

– Azienda Agricola Biologica Titone con l’Olio e.v.o. Titone – Dop Valli Trapanesi,

Azienda Rollo con l’Olio e.v.o. Letizia – Dop Monti Iblei,

Azienda Fisicaro Sebastiana – Frantoio Galioto con l’Olio e.v.o. Frantoio Galioto Dop Monti Iblei – Montelauro,

Soc. Agr. Vernera di Spano’ & c. con l’Olio e.v.o. biologico Le Case di Lavinia Dop Monti Iblei – Montelauro,

Frantoi Cutrera con due etichette: l’Olio e.v.o. Primo Dop Monti Iblei – Gulfi e l’olio e.v.o. Nocellara;

Azienda Manfredi Barbera & Figli con l’Olio e.v.o. Selezione Speciale,

Agrosi Società Agricola di E. Novello s.a.s. con l’Olio e.v.o. Nonno Giovanni,

Società Agricola Sistemi Agro Biologici con l’Olio e.v.o. Bocca d’Oro.

Toscana:

Frantoio di Croci con due oli extravergini: il Frantoio di Croci – Tradizionale; ed il Prima Oliva Toscano IGP,

Azienda Agricola Buoni o Del Buono Maria Pia con l’olio e.v.o. Podere Ricavo – Dop Terre di Siena,

Azienda biologica Podere Borselli con l’Olio e.v.o. Oro Dop Seggiano,

Azienda Oliviera Sant’Andrea di Giganti Enrico e Enzo snc con l’olio e.v.o Olio del Capunto IGP Toscano – ECCO!,

Azienda Agricola Biserno con l’e.v.o Olio del Marinaio IGP Toscano,

Fattoria di Ramerino Società Agricola Srl con l’olio e.v.o. Cultivar Frantoio,

Frantoio Franci srl con l’olio e.v.o. Frantoio Franci Bio IGP Toscano,

Azienda Agricola Giancarlo Giannini con l’Olio e.v.o. Vipiano,

Frantoio del Grevepesa Scarl con l’olio e.v.o. DOP Chianti Classico Frantoio del Grevepesa,

Fattoria Il Peraccio con l’olio e.v.o. Il Peraccio.

Trentino Alto Adige:

Agraria Riva del Garda con due etichette: l’e.v.o. Uliva – Garda Trentino Dop; e l’olio e.v.o. 46° Parallelo,

Az. Agricola Brioleum con due etichette: l’e.v.o. Brioleum Tenuta Scannone; e l’e.v.o. Brioleum Tenuta Ferruccio – Casaliva Garda Trentino Dop,

Agriturismo Maso Botes con l’olio e.v.o. Dieci/Decimi.

Veneto:

Cantina Valpantena con l’olio e.v.o. Torre del Falasco,

Le Creve – Speck Stube di Paolo Forelli con l’olio e.v.o. Le Creve Garda Dop,

Frantoio di Cornoleda con l’olio e.v.o. Terravegra Frantoio di Cornoleda Dop Veneto Colli Euganei e Berici,

Frantoio di Valnogaredo snc con l’olio e.v.o. Frantoio di Valnogaredo Dop Veneto Colli Euganei e Berici.

Per maggiori informazioni:

Segreteria Nazionale del Concorso Ercole Olivario

c/o Promocamera – Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria

Tel. +39 075 9660589 / 075 9660369

promocamera@umbria.camcom.it – ercoleolivario@umbria.camcom.it

www.ercoleolivario.it

