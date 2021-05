L’impresa si occupa di disinfestazioni, derattizzazioni, sanificazione e pulizie

Perugia, 28 maggio 2021 – Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come ‘Impresa del mese’. L’azienda nasce nel 2016 sulla scia di un co-marketing della Biotech (azienda di disinfestazione di Roma) e si occupa inizialmente di servizi di disinfestazioni e derattizzazioni. Dato il buon incremento di quota di mercato, nel 2019 viene trasformata in una ditta a sé stante e l’attività viene incrementata con il servizio di sanificazione. Domenico Surdo è la persona che ha dato vita a tutto ciò, poi l’entrata in società di Alessandro Rossi nel 2019, ha contribuito all’accelerazione dello sviluppo dell’azienda. A oggi Biosolution conta due sedi: una legale a Ponte San Giovanni e una direzionale con magazzino a Deruta e si è ulteriormente sviluppata diventando anche impresa di pulizie, con tre squadre operative sul territorio umbro.

“Il nostro obiettivo – afferma Domenico Surdo – è ora quello di ampliare la nostra attività anche nelle regioni limitrofe, principalmente in Toscana e Marche, poiché preparazione, puntualità, consulenza, professionalità e competenza, sono le caratteristiche che ci contraddistinguono”. “Infatti – continua Surdo – il mio background chimico-farmaceutico connesso alla preparazione scientifica e alla costante partecipazione ai corsi di aggiornamento, fanno dei tecnici Biosolution dei professionisti di alto livello. Biosolution inoltre presta attenzione al mondo green e a tutto ciò che è ecosostenibile: in base alle esigenze e alle diverse necessità, garantiamo la risoluzione del problema utilizzando rimedi, soluzioni e prodotti a basso impatto ambientale. Quindi, che siano micro organismi non visibili ad occhio nudo (acari, batteri, virus) o che siano insetti o animali (topi, ratti, vipere), per la tua abitazione, ufficio o azienda noi ‘Proteggiamo il tuo Spazio’”.

