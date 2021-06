Era presidente dell’ASBUC di Vallo di Nera ed è stato ancheVicesindaco del Comune

Vallo di Nera, 3 giugno 2021 – Nella sua casa di Vallo di Nera, è morto Riccardo Gentiloni da anni apprezzato presidente dell’ASBUC, amministrazione separata dei beni di uso civico di Vallo. Era stato anche amministratore e vicesindaco del Comune.

Per tanti anni aveva ricoperto il ruolo di capocantiere alle dipendenze della Comunità Montana della Valnerina ed era una persona stimata e conosciuta per le sue doti di estroversione, socievolezza e conoscenza del territorio. A molti era noto con il soprannome di “Sorchetta”, nomignolo che aveva guadagnato fin da bambino e che portava con simpatia. Sempre pronto ad accogliere i turisti come custode della chiesa di Santa Caterina raccontava aneddoti e curiosità della Valnerina. Di recente, forte del lavoro di fornaio che aveva svolto da giovane, aveva fatto da testimonial in un reality insegnando ai partecipanti come si preparava il pane.

Il Comune di Vallo di Nera si stringe al dolore della figlia Cinzia, della moglie Onelia, delle sorelle Elide e Olinda, del genero, dei nipotini e familiari.

