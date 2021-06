Perugia, 3 giugno 2021 – Sono partiti per Rimini il 24 maggio gli ormai noti “Tre Moschettieri” della TV: destinazione Rimini dove sono in programma e in svolgimento i campionati mondiali di Volley. I perugini Alessio Goti e Federico Borghesi e il tuderte Simone Fulgenzi fanno parte del pool impegnato nelle riprese e nella messa in onda di questo evento mondiale. Campioni da tutto il globo per disputarsi il titolo mondiale dell’affascinante sport della pallavolo. Borghesi e Fulgenzi sono cameramen e gestiranno due delle numerose telecamere dislocate sui campi da gioco allestiti alla Fiera di Rimini.

Goti è impegnato nel pulmann regia per i replay e per i montaggi dei servizi degli spazi sportivi da distribuire alle varie emittenti che hanno acquistato i diritti televisivi. Grande soddisfazione dei tre professionisti che tutto l’anno hanno seguito il volley trasmesso dalla RAI aquisendo esperienza e dimestichezza con questo sport veloce, suggestivo e spettacolare. Una chiamata che premia la loro serietà e competenza professionale, una chiamata che premia anche l’Umbria dove il volley è uno degli sport più seguiti anche sulle emittenti televisive che seguono i campionati e i tornei di coppa europea e mondiale. Un augurio di buon lavoro ai “tre moschettieri” anche da parte del mondo sportivo perugino, tuderte e regionale in genere.

