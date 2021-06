La prestigiosa onorificenza per la dedizione al Teatro della Concordia

Perugia, 5 giugno 2021 – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Odoardo Brenci Pallotta per essersi dedicato per oltre venticinque anni alla cura e gestione del Teatro della Concordia. “Un impegno civico che porta avanti con dedizione e sferrata passione per la tutela e gestione del Teatro di Monte Castello di Vibio, suo paese natale”.

La Società del Teatro della Concordia APS viene ancora una volta onorata dalla Presidenza della Repubblica. Era già successo nel 2002, quando l’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi inviò una targa ed un encomio in occasione dell’emissione di un francobollo che effigiava il Teatro più piccolo del mondo.

Alla cerimonia di consegna degli attestati, ad accompagnare il neo Cavaliere, il sindaco del Comune di Monte Castello di Vibio Daniela Brugnossi orgogliosa di rappresentare una comunità che esprime persone felici di lavorare per il bene comune e di rappresentare l’unico Comune che ha ricevuto l’importante riconoscimento per la cultura, valore essenziale per ogni persona. “Prendersi “cura della Repubblica” – ha commentato la prima cittadina – significa anche mettere quel qualcosa in più in termini di passione e di impegno nel proprio lavoro e in ogni cosa che si fa. Impegno e passione caratterizzano da sempre Edoardo Brenci che come altri montecastellesi impegnati nel sociale, crede fermamente nelle potenzialità del nostro paese”.

“Ricevo questo riconoscimento – sono le parole di Brenci -, che mi sento di onorare per essermi dedicato per oltre venticinque anni alla cura e gestione del Teatro della Concordia, bene del patrimonio storico e culturale italiano. Un impegno civico che porto avanti con dedizione e sferrata passione. Lo dedico a mio padre e mia madre e lo dono a mia figlia Serena Brenci. Condivido questa elevata onorificenza con tutti i membri dell’associazione Società del Teatro della Concordia APS e in particolare con i più stretti collaboratori e con tutti gli “Amici del teatro più piccolo del mondo”, che almeno una volta sono entrati in questa bomboniera della cultura”.

Per l’occasione, ‘il Consiglio ha fatto realizzare una targa con la seguente motivazione: “Al nostro presidente Edoardo Brenci. Hai seminato impegno civico lungo il tuo cammino e ora la Repubblica Italiana te lo riconosce! Siamo orgogliosi e fieri di aver voluto condividere con noi questo importante riconoscimento. Anche se ti sembra di non aver fatto nulla continua a seminare. Ricordati che se ora sei Cavaliere, noi saremo sempre “il tuo cavallo di battaglia”.

