Sarà possibile pubblicizzare la propria attività con la manutenzione. Il Vicesindaco Meloni: “Progetto innovativo. Bando in pubblicazione”

Foligno, 10 giugno 2020 – Fare manutenzione delle aree verdi, in particolare le rotatorie, con la possibilità di pubblicizzare negli stessi spazi la propria attività. E’ questo il senso del progetto, denominato “sponsorizzazioni tecniche per la gestione di aree verdi pubbliche”, promosso dall’area lavori pubblici del Comune di Foligno.

Nello specifico l’Ente cerca soggetti, privati e pubblici, interessati alla gestione e alla manutenzione di aree verdi con la possibilità di promuovere, nello stesso spazio, logo, nome, servizi e prodotti. Ma il rapporto non porterà ad alcun scambio di denaro: come corrispettivo della corretta manutenzione dell’area verde affidata, chi se ne prenderà carico, potrà pubblicizzare i propri prodotti.

In data 11 giugno uscirà il bando con la possibilità per tutti gli interessati (persona fisica, giuridica, associazioni senza fini di lucro e soggetti pubblici di presentare la propria domanda). Le aree verdi in questione sono costituite da quasi tutte le rotatorie presenti nel territorio comunale.

“E’ un progetto innovativo che va a soddisfare da una parte l’esigenza del Comune di realizzare la manutenzione delle proprie rotatorie e di migliorarle esteticamente – ha dichiarato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni – dall’altra quella dei soggetti interessati di pubblicizzare le attività che svolgono sul territorio. Desidero ringraziare il sindaco e la giunta per il sostegno e Gianluca Massei dell’area lavori pubblici per il determinante apporto”.

(0)