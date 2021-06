Si festeggia domani, 17 giugno, data del primissimo concerto d’esordio, con il giovane talento bulgaro Emanuil Ivanov dedicato al fondatore dell’Associazione prof. Antonino Scarcella

Foligno, 16 giugno 2021 – A quaranta anni dal primissimo concerto – era il 17 giugno del 1981 – gli Amici della Musica di Foligno festeggiano l’importante traguardo raggiunto dall’Associazione con un appuntamento speciale. E se quattro decenni fa fu il prestigioso complesso da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia ad inaugurare la Stagione Concertistica d’esordio, gli Amici di oggi puntano invece su un giovane talento.

In programma all’Auditorium San Domenico giovedì 17 giugno, ore 21, tutto pronto per il concerto-evento del pianista bulgaro Emanuil Ivanov, vincitore assoluto nel 2019 della 62esima edizione del celebre Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni”.

Una serata celebrativa, che nel puntare sul futuro della musica, omaggia il proprio fondatore. Nata per “volontà, determinazione e coraggio” del prof. Antonino Scarcella, l’Associazione, oggi una Onlus, si prefisse l’obiettivo di diffondere l’ascolto dal vivo della musica di qualità. “Questo signore colto, sensibile, raffinato, che viaggiava in tutta Europa per ascoltare musica e partecipare a convegni sulla musica – ricorda di Scarcella la presidente onoraria Ambretta Ciccolari Micaldi, anche lei una fondatrice – raccolse intorno a sé un ristretto numero di amici interessati alla diffusione dell’ascolto della musica classica dal vivo e lanciò la sfida: creare una associazione che colmasse nel nostro territorio il vuoto dell’epoca.”

Al tempo Foligno non aveva infatti una sua struttura che sollecitasse l’ascolto di musica d’arte con proposte continuative, che ne ampliasse l’utenza e ne diffondesse la cultura. Quel piccolo gruppo appassionato di note e concerti costituì gli “Amici della Musica Valle Umbra Sud”, ora “Amici della Musica Foligno”.

A quaranta anni dalla fondazione, l’Associazione guarda avanti con un concerto nato in collaborazione con il Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” che vedrà sul palco dell’Auditorium Emanuil Ivanov, nato nel 1998, astro nascente del pianismo, ma già noto al grande pubblico internazionale.

Le prossime due stagioni lo vedranno impegnato in recital e in veste di solista con orchestra nei centri musicali più importanti in Europa e Asia, quali Londra, Monaco di Baviera, Milano, Roma, Vienna, San Pietroburgo, Hong Kong, Tokyo, Beijing, e in molte altre capitali. Ha debuttato recentemente al Teatro La Scala di Milano.

Intenso il programma folignate con musiche di Ferruccio Busoni Fantasia nach J. S. Bach BV 253, Maurice Ravel Miroirs (1905), Johannes Brahms Variazioni su un tema di Händel.

Per il concerto è necessaria prenotazione (info@amicimusicafoligno.it; tel. 347 4515094).

