Sabato 19 giugno, presso la Pista Kating Arcobaleno di Trevi è andata in scena la seconda edizione di Motor Style Baby Edition

Trevi, 24 giugnp 2021 – Finalmente, dopo mesi di chiusura, la gente è tornata a “respirare” aria di festa e di gioco, grazie alla macchina organizzativa guidata dal “Motor Style Event”. Partner Ufficiale della manifestazione Il CSI Foligno, che ha iniziato il pomeriggio intrattenendo i bambini con giochi, balli e tanta animazione.

Grazie poi alla collaborazione con la “Pista Karting Arcobaleno” e “MOTOINCONTRO FABIO CELAIA” la giornata si è svolta nel migliore dei modi, concedendo a tutti i visitatori momenti di svago e di gioco, complice, inoltre, la calda e bella giornata.

A dare il via ufficiale alla festa il taglio del nastro, in compagnia di tutti i partner e amici e la presenza, quindi, dell’Amministrazione Comunale di Trevi guidata dal Sindaco Bernardino Sperandio. “Sono contento di essere qui insieme a voi – ha commentato il Sindaco di Trevi – Questa è un’iniziativa rivolta sicuramente al divertimento ma anche all’educazione dei nostri ragazzi alla guida. Anche per i Kart è importante conoscere le regole perché poi i ragazzi non solo imparano tutto ciò che c’è da sapere mentre si trovano alla guida, ma anche a sviluppare i riflessi e il comportamento da tenere in strada. Tanti auguri a tutti e allo Staff che ha messo in piedi una così bella manifestazione; auguro a tutti buon divertimento ma, soprattutto, approfittate anche di questo momento di educazione civile”.

Dopo il taglio del nastro si sono susseguiti numerosi eventi, come da programma: intrattenimento con Giocolieri e Cosplay, la possibilità di usufruire della pista karting attraverso giri liberi per adulti e bambini, lezione di teoria di educazione stradale insieme all’Autoscuola Casciola, Baby DJ set con DJ Rox, il trofeo toro meccanico, bolle di sapone giganti e, in conclusione, la premiazione per il miglior giro su pista karting.

La serata è proseguita con lo Street food party, con Musica Live e DJ set con DJ Rox per poi terminare l’evento verso le 1 di notte.

Non sono mancate tante sorprese al Motor Style Baby Edition; tutti i presenti si sono potuti godere le acrobazie aeree e ammirare l’esposizione di supercar, tuning, moto, fuoristrada e camion, Ma non è mancata la possibilità di ammirare e, al tempo stesso, il “brivido” di fare un giro con una Harley Davidson insieme a “MOTOINCONTRO FABIO CELAIA”.

“Finalmente siamo potuti tornare in pista in tutti i sensi – ha spiegato il Patron dell’evento Giuseppe Ciminelli – la gente non vedeva l’ora di godersi una giornata così bella di festa e spensieratezza. Vedere coì tanta gente mi ha fatto estremamente piacere e il segnale di ripresa si è visto. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a mettere in piedi tutto questo”.

