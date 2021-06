Perugia, 25 giugno 2021 – Ultimi ritocchi al Parco di via della Scuola a Ponte San Giovanni dove domenica 27, dalla mattina alla sera, si svolgerà “Wivi il parco”. Due volontari della Pro Ponte, entrambi di nome Alviero, hanno riposizionato un paletto-delimitatore pedonale di recinzione divelto da qualche “bravata” di cattivo gusto.

Tutta l’area è ora pronta per accogliere camminatori, bambini, giovani, cittadini ed ospiti per dar vita all’interessante e vario programma ricreativo, sportivo, culturale e musicale di “Wivi il parco”: gioco dell’oca, passeggiate a piedi e a cavallo, lezioni di Judo con il JudoGim, dialetto con i poeti Cicuti e Migliarini coordinati da Sandro Allegrini e letture di Leandro Corbucci ad alternarsi con le poesie di “Amore in quarantena” di Gino Goti. Wivi il parco è anche l’occasione per rinnovare la tessera alla Pro Ponte e gustare, ai punti di ristoro, “pizza al parco” delle pizzerie locali prima del gran finale musicale e una lezione de “’na grammatica bulissima” con Diego Mencaroni, Wikidonca e l’immancabile Corbucci.

