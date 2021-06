Save the last dance for me alla Corte di Palazzo Trinci, venerdì 2 luglio, con due recite della durata di mezz’ora, alle 18,30 e alle 20,15

Foligno, 30 giugno 2021 – La rassegna Foligno torna a teatro prosegue con Save the last dance for me di Alessandro Sciarroni, uno dei più interessanti e stimati protagonisti della creazione contemporanea.

Lo spettacolo andrà in scena alla Corte di Palazzo Trinci, venerdì 2 luglio, con due recite della durata di mezz’ora, alle 18,30 e alle 20,15.

Sciarroni in questa occasione lavora assieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini sui passi di un ballo bolognese chiamato Polka Chinata. Si tratta di una danza di corteggiamento eseguita in origine da soli uomini e risalente ai primi del ‘900: fisicamente impegnativo, quasi acrobatico, prevede che i danzatori abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra. Il lavoro nasce in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di balli Filuzziani che ha ridato vita a questa antica tradizione grazie alla riscoperta e allo studio di alcuni video di documentazione risalenti agli anni ’60.

Il prezzo del biglietto è 8 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto (sotto i 26 e abbonati alle Stagioni di Prosa 2019/2020).

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20.

E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.

Prevendita, a partire da mercoledì 30 giugno, presso il botteghino del Supercinema, a Foligno, corso Cavour 84, tel.0742342730, dalle 17,30 alle 21.

