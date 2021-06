Domenica 4 luglio dalle 9.30 in programma gare e passeggiate non competitive

Terni, 30 giugno 2021 – Dopo il successo della prima edizione, con oltre 250 partecipanti, domenica 4 luglio torna la Stra Cospea Village, manifestazione sportiva che si terrà per le vie cittadine di Terni. In programma, a partire dalle 9.30, ci sono la gara podistica competitiva di 10,750 chilometri e due passeggiate ecologiche non competitive, una dello stesso percorso della gara e l’altra, più breve, di 5,100 chilometri. La partenza da piazzale Senio sarà preceduta da una breve dimostrazione di ‘Pre-pugilistica Myricae’ a cura dell’associazione Myricae, che organizza l’evento in collaborazione con Cospea Village – Ipermercato Conad, Assessorato alla scuola e allo sport del Comune di Terni e Associazione italiana cultura e sport (Aics).

Le iscrizioni alla gara competitiva devono pervenire entro le ore 12 di venerdì 2 giugno. Potranno essere consegnate alla sede dell’associazione Myricae, al civico 39 di viale Trento a Terni, oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica associazionemyricae@gmail.com, corredate dalla copia di avvenuto versamento della quota di iscrizione. I partecipanti alle passeggiate, invece, potranno iscriversi fino a mezz’ora prima della partenza. Il regolamento completo è consultabile ai siti www.associazionemyricae.it e www.cospeavillage.it.

“Quando si organizza per la prima volta un evento – hanno dichiarato dal Cospea Village – è sempre un’incognita. La prima edizione della Stra Cospea Village però, è andata bene, oltre le aspettative. È sempre un piacere accogliere persone nel nostro centro, ancor di più quest’anno, dopo un periodo difficile, siamo lieti di condividere un momento di serenità e di sport insieme alla nostra città”.

