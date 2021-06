La soddisfazione degli amministratori per la nomina che li vedrà protagonisti nei settori del turismo e delle infrastrutture

Trevi, 30 giugno 2021 – Anci Umbria apre le porte a due nuovi membri: Stefania Moccoli e Paolo Pallucchi. I due amministratori del centrosinistra trevano, la scorsa settimana, sono stati nominati vice coordinatori di due Consulte Anci Umbria dall’Ufficio di Presidenza.

Il ruolo assunto porterà l’assessora Moccoli ad occuparsi di turismo, manifestazioni storiche e città di identità, mentre Pallucchi seguirà la Consulta infrastrutture, lavori pubblici e urbanistica.

“Esprimiamo – commentano – soddisfazione per questa nomina che ci dà l’opportunità di essere parte di una squadra di amministratori altamente rappresentativa dei territori e delle varie appartenenze politiche. Gli ambiti di intervento assegnati, turismo e infrastrutture, sono assi strategici per lo sviluppo e la ripartenza della nostra Regione; mai come oggi, in cui ci sono da gestire progetti e risorse del Recovery Found, è importante attivare una fase di ampia concertazione e collaborazione tra tutte le amministrazioni comunali e di interlocuzione con le istituzioni regionali e nazionali. Un ruolo di responsabilità, ma anche stimolante perché ci consente di confrontarci con nuovi amministratori e di mettere la nostra esperienza di lungo corso al servizio di Anci Umbria”.

(1)