Domani, sabato 3 luglio, “Sognando…dai Tanghi alla musica da film” e concerto al Tempietto sul Clitunno



Campello sul Clitunno 2 luglio 2021 – Si terrà domani, Sabato 3 luglio a Campello sul Clitunno, così come altre città d’ Europa, la Notte Europea dei Musei 2021.

Una serata speciale istituita sin dal 2005, con musei e istituti culturali eccezionalmente aperti e accessibili in orario serale al costo simbolico di 1 euro.

Quest’anno l’iniziativa ricade nella serata di sabato 3 luglio, nel pieno dei festeggiamenti per il decennale dall’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del Tempietto sul Clitunno, quale parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del Potere (568-774 d.C.). Per l’occasione, a partire dalle ore 20.00, sarà possibile accedere al Tempietto del Clitunno, museo a cielo aperto, e fruire di una visita guidata al costo simbolico di 1€.

Seguirà, alle 21.30, il concerto “Sognando…Dai Tanghi alla musica da film” con il Maestro violinista Gustavo Gasperini, affiancato dal fisarmonicista e camerista Fabio Ceccarelli, due artisti di spessore che proporranno un repertorio variegato di composizioni.

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali e di tutte le norme di sicurezza anti Covid-19, per partecipare alla iniziativa nella Notte dei Musei è obbligatoria la prenotazione, all’indirizzo: ufficio.comunicazione@comune.campello.pg.it – Tel. 3295603345

L’evento è organizzato dal Comune di Campello sul Clitunno con il supporto della Associazione Pro Campello. Visita guidata a cura della Cooperativa Sistema Museo.

