Il maestro chiude il secondo weekend del Festival dei Due Mondi. Il “Sacre” di Circa sul Digital Stage fino a mercoledì

Spoleto, 3 giugno 2021 – Domani sera alle ore 21.30 la voce del concerto che chiude il secondo weekend del Festival in Piazza Duomo è quella del pianoforte jazz di Brad Mehldau, che apre il suo nuovo tour proprio a Spoleto. Ugualmente amato dai puristi del jazz e dagli appassionati di musica, Mehldau ha collaborato con Pat Metheny, Anne Sofie von Otter, Renée Fleming, Ian Bostridge e Joshua Redman, facendosi portatore di uno stile unico che unisce l’esplorazione di jazz, romanticismo classico e pop.

Alle originali rielaborazioni delle canzoni di autori contemporanei come Beatles, Cole Porter, Radiohead, Paul Simon, Gershwin e Nick Drake, affianca un catalogo di composizioni originali, come il Concerto per pianoforte recentemente presentato in prima assoluta alla Philharmonie di Parigi.

Dal 5 al 7 luglio alle ore 21 il Digital Stage del Festival ospita Sacre: sotto la guida ispiratrice e visionaria del direttore artistico Yaron Lifschitz, l’ensemble australiano Circa è la prima compagnia di circo contemporaneo a portare in scena Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij, proposto sul Digital Stage in questa versione imprevedibile e spettacolare.

Gli appuntamenti di domenica 4 luglio

ore 10–22 Complesso monumentale di San Nicolò

Festival Rai per il Sociale

Scarica il programma completo

ore 11.30 Live streaming su www.festivaldispoleto.com

Incontro con Lucia Calamaro

ore 12 Chiesa di Sant’Eufemia

Marie Ange-Nguci Recital pianistico

ore 15 Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

Lucia Calamaro Darwin inconsolabile

ore 15 Live streaming su www.festivaldispoleto.com

Incontro Cultura ed economia dopo il Covid

ore 16 Chiesa di Sant’Agata

Jonas&Lander Coin operated

ore 17 Teatrino delle 6 Luca Ronconi

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico

Studio su Le false confidenze

ore 17 Rocca Albornoziana

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico Il negativo e il positivo 2

ore 19 Chiesa di Sant’Agata

Jonas&Lander Coin operated

ore 21.30 Piazza Duomo

Brad Mehldau

(3)