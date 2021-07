Il 10 e 11 lugli anche due suggestive sfilate per la 2° edizione, in programma il 10 e 11 luglio 2021 nel chiostro di Palazzo Trinci (ingresso libero e contingentato). Tutto è pronto per l’evento che attende circa 40 espositori provenienti da tutta Italia e per buona parte dall’Umbria

Foligno, 7 luglio 2021 – Sono due le sfilate che si terranno all’interno della II edizione di ‘Foligno MadeArt’, il Festival della moda e del design artigianale in programma il 10 e 11 luglio nel bellissimo Chiostro di Palazzo Trinci, nel cuore del centro storico di Foligno.

Ad arricchire quindi l’atteso ritorno dell’evento, dopo l’edizione dello scorso anno ad agosto, anche l’appuntamento di stile e glamour in programma sabato 10 luglio alle 21.15 con la sfilata intitolata Fashion Promenade ‘Il bello delle donne’ (in collaborazione con Miss Grand International Italy Umbria e Manuel Events Agenzia di moda & Eventi): la stilista umbra Claudia Maggiurana, in arte Maggy ha inventato una nuova forma di concepire l’organizzazione di un fashion show con un nuovo progetto che cerca di valorizzare le bellezze in ambito regionale. Riconosciuta come maestra di stile e di eleganza, dandy rock italiana e influencer al Pitti, come fashion stylist Maggy ha creato un suo brand dedicato agli accessori e non solo, la ‘Maggy style’.

Domenica 11 luglio, alle ore 17, Foligno MadeArt ospiterà invece la sfilata della stilista umbra Alessandra Maria De Bellis per la Rondine Maison con la collezione intitolata Gold and Black ispirata ai celebri abiti del pluripremiato film ‘Il grande Gatsby’. Bellissime modelle sfileranno con abiti da cocktail e da sera.

A Foligno quindi, per due giorni, si celebrerà la bellezza dell’artigianato e della moda italiana. Sono attesi circa 40 espositori provenienti da tutta Italia, e per buona parte dall’Umbria, che daranno vita ad una grande mostra mercato dedicata alle eccellenze italiane nel settore della moda, degli accessori, dei bijoux, del design, in una cornice prestigiosa che ospiterà le migliori produzioni di creativi e artigiani italiani.

La due giorni ad ingresso libero e contingentato – organizzato dall’Associazione Officine Creative Roma in collaborazione con Confcommercio Umbria, mandamento di Foligno, con l’Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e con il patrocinio del Comune di Foligno – osserverà scrupolosamente i protocolli di sicurezza anticovid, come tiene a precisare l’organizzatrice Laura Solis.

L’iniziativa arriva dopo il successo di ‘Candiotti Expo & Umbria Jewels’, la Mostra mercato dedicata allo stile italiano e il Salone del bijoux e del gioiello artigianale andati in scena il 15 e 16 maggio scorsi a palazzo Candiotti.

