Terni, 07 Luglio 2021 – Sabato 10 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, la splendida location Vallantica Resort&Spa a San Gemini ospiterà un convegno medico dedicato alle innovazioni tecnologiche in chirurgia maxillo-facciale, fortemente voluto dal Dr. Fabrizio Spallaccia – Direttore della S.C. di Chirurgia Maxillo- Facciale dell’A.O. Santa Maria di Terni – per dare un segno di positività e apertura agli eventi di formazione sul territorio, ripartiti in maniera ufficiale secondo disposizioni nazionali dal primo luglio.

Dopo mesi di FAD dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19, si torna infatti in presenza con un eccellente protocollo di sicurezza, che assicura a tutti i partecipanti di poter avvicendarsi in struttura con tranquillità e poter affrontare con i prestigiosi relatori ospiti, il tema della tecnologia in campo medico che negli ultimi anni è diventato oramai fondamentale nella medicina dei giorni nostri e quindi anche in chirurgia maxillo- facciale.

Il Dr. Spallaccia tiene a sottolineare che: “Mediante sofisticati software di progettazione virtuale possiamo, allo stato attuale, analizzare nel dettaglio, tutte le immagini radiografiche prodotte da TAC e da Risonanze Magnetiche; i dati elaborati ci forniscono quindi il quadro puntuale della situazione del paziente che, in seguito ad un trauma, una malformazione o un tumore accede ai nostri ospedali. Grazie alle immagini tridimensionali sappiamo quindi molto chiaramente su quali porzioni dovremo lavorare e che cosa, esattamente, dovremo ricostruire, definendo in anticipo tutte le manovre chirurgiche e progettando l’intervento nei minimi dettagli prima ancora di portarlo in sala operatoria.

Attraverso la stampa 3D possiamo infine tradurre quelle stesse immagini, create con la realtà virtuale, in modelli reali e concreti garantendo così al paziente una chirurgia “comprensibile”, personalizzata, di estrema precisione, mininvasiva. Una chirurgia che riduce i tempi operatori, di degenza, le complicanze e che è soprattutto partecipativa, condivisa passo dopo passo, in maniera accessibile, con il paziente stesso”.

L’evento formativo si rivolge a medici di medicina generale, medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, TSRM e igienisti dentali (n° 6 crediti ECM).

È gratuito ed è patrocinato dal Comune di Terni, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Terni, Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, USL Umbria 2, Università degli Studi di Siena.

Ingresso con mascherina obbligatoria.