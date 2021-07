Il prossimo pic nic in vigna in un luogo panoramico della tenuta, occasione di turismo lento per apprezzare il territorio. Appuntamento alla cantina Moretti Omero di Giano dell’Umbria sabato 10 luglio

Montefalco, 8 lug.lio 2021 – Ha preso il via con successo Sagrantino Experience, il contenitore di appuntamenti che propone occasioni di turismo lento per apprezzare i territori del vitigno autoctono di Sagrantino attraverso i vini che si producono abbinati a una serie di attività.

La prossima è un ‘Pic nic in vigna’, in programma sabato 10 luglio, alla cantina Moretti Omero in località San Sabino a Giano dell’Umbria. A partire dalle 19, nel suggestivo contesto della Vignalunga, luogo panoramico della tenuta, si potrà gustare comodi sulla propria coperta, al costo di 25 euro, un menù a base di carne o vegetariano a cura dell’azienda Nonna Tina, a cui sarà abbinata una bottiglia di Montefalco Rosso per due persone. Previsto anche un pacchetto baby al costo di 15 euro con bruschette all’olio extra vergine d’oliva bio, pasta, frutta e cioccolatino artigianale. La prenotazione è obbligatoria al numero 331.5802280 con Whatsapp o sms. Per informazioni: info@morettiomero.it.

Da pic nic all’‘Aperitivo in vigna’, domenica 18 luglio alla cantina Tenuta Bellafonte in Via Colle Nottolo, 2 a Bevagna. Il ‘Giardino della Serra’, che si affaccia sul vigneto di Sangiovese, accoglierà dalle 17.30, l’evento durante il quale verranno proposti vini al calice abbinati a degustazioni. Il prezzo per il primo calice con degustazione è 15 euro, per ognuno dei successivi 5 euro. La prenotazione obbligatoria: irene@tenutabellafonte.it, 0742.710019.

Per informazioni sul cartellone: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

