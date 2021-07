Nocera Umbra, 10 luglio 2021 – Continua incessante da ieri l’opera di spegnimento del bosco a Nocera Umbra da parte dei Vigili del Fuoco. Oltre le squadre a terra che stanno operando ed hanno operato per tutta la notte, sono in azione due canadair e si è in attesa dell’arrivo di un terzo aeromobile. Sono già stati divorati dalle fiamme diversi ettari di bosco nella frazione di Mascionchie.

(1)