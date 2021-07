Con il “battesimo della sella” torna domani, domenica, l’appuntamento con il mondo equestre



Città della Pieve, 10 luglio 2021 – Andare a cavallo non è solo uno sport salutare, ma è anche l’occasione per instaurare un rapporto speciale, quasi a creare una simbiosi, con un animale magnifico sotto ogni punto di vista.

Un’opportunità ed un’emozione che il Comune di Città della Pieve offre, anche quest’anno, a tutti i visitatori che vorranno vivere l’esperienza di salire per la prima volta in sella.

Domenica 11 luglio, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 20.00, vtorna l’appuntamento in Largo della Vittoria e Via Icilio Vanni con “Cavalli e Cavalieri”, l’evento per conoscere, ammirare ed appassionarsi all’affascinante mondo del cavallo. Il secondo appuntamento di questa edizione sarà interamente dedicato al “Battesimo della Sella”.

