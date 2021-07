Martedì 20 luglio evento organizzato dal Panathlon Clitunno e Pro Ponte di Perugia. Sarà premiato Marco Taccucci: il premio annuale riservato allo sport è stato assegnato al giornalista di Umbria TV Marco Taccucci



Foligno, 13 luglio 2021 – Nell’ambito dell’evento “Estate al Trinci” promosso dall’Amministrazione Comunale di Foligno – assessorato alla cultura – martedì 20 luglio il programma prevede, nell’accogliente atmosfera della corte del Palazzo Trinci, un interessante appuntamento sportivo e culturale organizzato dal Panathlon Club Clitunno e dalla Pro Ponte di Ponte San Giovanni.

Claudio Menichelli presidente del Club e il consiglio direttivo hanno deciso di assegnare l’annuale premio riservato allo sport al giornalista di Umbria TV Marco Taccucci, voce e volto noto per le cronache sportive del Perugia e di altri eventi nonché immagine del TG della nota emittente televisiva. Il tema del dibattito che seguirà sarà “Lo sport come stile di vita, come risorsa economica, soprattutto per i giovani, e come opportunità di promozione turistica dell’Umbria nel mondo”. La cerimonia della consegna avverrà alle 19.45 con la partecipazione di numerosi colleghi del telecronista e di personaggi di ieri e di oggi.

Alle 20.30 è prevista una degustazione eno-gastronomica con prodotti locali affidata al noto catering folignate Beddini. L’intenso programma prevede alle 21.30 un appuntamento con la Poesia per presentare il libro “Amore in quarantena” di Gino Goti editore Morlacchi. Saranno presenti Antonello Palmerini, presidente della Pro Ponte di cui Goti è socio, Sandro Allegrini, prefatore del volume, Mauro Silvestri che insieme con Ambra Cenci leggeranno alcune poesie con il sottofondo sonoro creato dal noto pianista Luca Giuliani.

Anche per questa seconda parte della serata sono previsti ospiti del mondo dell’arte e della cultura provenienti da tutta la regione. A presentare la serata sarà la professoressa Ambra Cenci. A rappresentare ufficialmente l’Area X Panathlon Umbria sarà la governatrice Rita Custodi con la presenza di altre personalità dell’Associazione. Prenotazioni entro martedì 13 per coordinare gli ingressi rispettando normative covid.

