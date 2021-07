La vittima una cittadina ucraina di 64 anni veniva aggredita dal giovane per sottrarle con violenza una collana in oro dal collo. Un cittadino lo fotografa e la Polizia lo rintraccia e recupera pure la collana

Perugia, 13 luglio 2021 – Una “volante” della Polizia in servizio di controllo del territorio veniva inviato dalla Sala Operativa della Questura in zona via Mentana a Perugia dove una donna, cittadina ucraina classe 1957, veniva aggredita al fine di sottrarle con violenza una collana in oro dal collo.

La povera donna riusciva, nonostante l’improvviso assalto del giovane, a vederlo bene in volto e a riferire agli agenti intervenuti fulmineamente sul posto, anche ogni dettaglio dell’abbigliamento del criminale.

Gli agenti, acquisita anche la direzione di fuga dell’uomo e visionata una foto scattata in tempo reale da un testimone accorso in aiuto della vittima riuscivano in tempi record a circoscrivere l’area ed immediatamente a localizzare e, dopo un serrato inseguimento appiedato, a fermare l’uomo. Gli agenti riuscivano anche a recuperare la collana della donna.

Il soggetto, un cittadino brasiliano di appena 18 anni, riconosciuto perfettamente dalla vittima come il responsabile dell’aggressione, veniva sottoposto a più approfonditi controlli a seguito dei quali veniva trovato in possesso di un lungo coltello pieghevole ben affilato e notevolmente appuntito.

L’uomo veniva tratto in arresto per il reato di rapina e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e messo a disposizione dell’A.G. in attesa di giudizio.

La donna ricorreva alle cure medico sanitarie presso il locale ospedale.

