A Le Grazie si svolgeranno le ultime due proiezioni di questa edizione con una serata speciale dedicata alla memoria di Manuela Troiani

Terni, 19 luglio 2021 – L’undicesima edizione della rassegna cinematografica itinerante “Il mondo in un cortile” terminerà questa settimana al quartiere Le Grazie con due proiezioni; sarà l’ultima tappa del viaggio che anche quest’estate ha portato sotto casa il cinema dal mondo. Sempre nel segno della condivisione e in sicurezza, per conoscere il mondo da altri punti di vista, facendolo sentire parte del nostro grazie all’uso di un linguaggio universale.

Questa settimana le proiezioni si sposteranno nel cortile dell’ex-Circoscrizione “Cervino” a Le Grazie. Qui si svolgeranno le ultime due proiezioni di questa edizione de “Il mondo in un cortile” con una serata speciale dedicata alla memoria di Manuela Troiani, insegnante scomparsa nel 2020 e storica sostenitrice della rassegna. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Martedì 20 luglio – in ricordo di Manuela Troiani – alle ore 21.00 sarà presentato il film A YAK IN THE CLASSROOM. Un film drammatico diretto da Pawo Choyning Dorji, ambientato nel piccolo stato himalayano del Bhutan e premiato in numerosi festival internazionali. Proiezione in lingua originale (dzongkha) con sottotitoli in italiano.

Ugyen è un giovane insegnante; sogna l’Australia, ma viene mandato dal governo nel remoto villaggio di Lunana. Lì vivono gli yak e la comunità ne custodisce il culto, ma mancano tutti gli strumenti per fare lezione.

Giovedì 22 luglio – ultima serata di questa edizione della rassegna – sempre alle ore 21.00 vedremo un’opera a metà strada film del reale e di animazione, diretta da Stefano Savona e premiata a Cannes nel 2018 come miglior documentario: LA STRADA DAI SAMOUNI. Proiezione in lingua originale (arabo) con sottotitoli in italiano.

Dopo l’ennesimo attacco israeliano contro Gaza la famiglia Samouni viene decimata. Immagini reali e racconto animato restituiscono un ritratto familiare prima, dopo e durante gli eventi che hanno stravolto le loro vite.

Le serate della rassegna sono tutte ad ingresso gratuito con l’obbligo di prenotazione del posto. I posti a sedere sono limitati, quindi consigliamo di portare da casa sedute o teli con cuscini.

Quest’anno l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Regione Umbria (L.R. 18/90), al programma di cinema per la scuola del Ministero della Cultura e del MIUR e grazie alla campagna di crowdfunding che è in corso e che ha anche l’obiettivo di potenziare il progetto. A sostenere la raccolta fondi c’è il video “Terni, 10 giugno 2023”, ambientato in un futuro distopico, nel quale un gruppo di persone appassionate di cinema si affida a degli spacciatori di cultura.

COSA TROVARE ON-LINE:

– Programma: http://www.associazioneilpettirosso.org/programma-2021/

– Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/o/il-pettirosso-aps-20202470252

– Campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/il-mondo-in-un-cortile-rassegna-cinematografica-itinerante/

(1)