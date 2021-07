Venerdì 23 luglio, ore 15,30, nel borgo dei ruscelli arte, microtubuli del citoscheletro ed informazione epigenetica

Foligno, 20 luglio 2021 – Venerdì 23 luglio, presso l’ex Lanificio Accorimboni – Sala Dino Tonti, a Rasiglia di Foligno, nota per le sue acque sorgive, che scorrono attraversando tutto il borg, tanto da essere denominata «La piccola Venezia Umbra», si terrà la seconda edizione dell’Exhibition Conference interdisciplinare tra arte e scienza ideata nel 2019 e curata dall’Arch. Maurizio Tonti e dal Dott. Claudio Santelli.

L’idea della Conference è nata a seguito della disseminazione delle sculture partecipate progettate dall’Arch. Tonti nella stessa Rasiglia e a Spoleto. Il presupposto che ha dato origine a questa mostra a cielo aperto, era quello di coinvolgere alla realizzazione di tali sculture tutti i cittadini, attraverso l’assemblamento di singoli pezzi, che, una volta uniti, avrebbero creato un’opera unica, la cui forma si basava su algoritmi matematici codificati dalle geometrie presenti in natura.

L’opera conclusa, ha l’obiettivo di unire idealmente le persone che vi hanno aderito, suscitando in loro una sensazione positiva di appartenenza e appagamento. Da qui l’incontro con Claudio Santelli medico, il quale iscritto per passione al biennio specialistico in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino, aveva studiato proprio questo fenomeno per la sua tesi.

Il focus di questa nuova Exhibition Conference dal titolo “Arte, microtubuli del citoscheletro ed informazione epigenetica” è, invece, connettere l’arte alle nuove scoperte scientifiche emerse sull’informazione epigenetica e sul citoscheletro, l’impalcatura strutturale dinamica della cellula che è costituita da diversi tipi di proteine fibrose come microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi. Nei microtubuli e nei microfilamenti è stata dimostrata la capacità di trasmettere informazioni ambientali dalla membrana cellulare alla membrana nucleare per modulare l’espressione genica senza alterare la sequenza del codice genetico.

Si aprono, dunque, nuove prospettive sia per la medicina rigenerativa e antiaging, sia per la comprensione degli effetti epigenetici che l’arte «site specific», la musica, l’architettura e la valorizzazione paesaggistica-umanistica-storica-artistica ambientale possono determinare sulla biologia e sulla coscienza.

All’apertura dell’evento, che si terrà dalle 15.30 alle 17.30, sarà inaugurata l’exhibition che rimarrà aperta (su appuntamento) fino all’8 agosto.

INFO: Arch. Maurizio Tonti, maurizio.tonti@tiscali.it / M. 335 71 59 988

Dott. Claudio Santelli, claudiosantelli8@gmail.com / M. 348 54 22 78

CONFERENCE

Programma

PRESENTAZIONE Arch. MAURIZIO TONTI

MODERATRICE Dr.ssa SIMONA PIRRI

SPEAKERS Dott. Medico Chirurgo CLAUDIO SANTELLI

Microtubuli e conduzione dell’informazione epigenetica

M° Ing. Nucleare MASSIMO ROGANTE

Tecniche neutroniche per indagare sulla creazione del suono

Artista Visiva CLAUD HESSE

DNA-PORTRAIT & DNA-EPIGEN macro scultura interattiva realizzata per il MUSE Museo delle Scienze di Trento

Prof. ALBERTO D’ATANASIO

La locomozione della cellula come traslazione e migrazione del pensiero umano nella lettura dei reperti dell’arte dal Paleolitico all’arte moderna, dalla Venere di Willendorf alla Vescica Piscis

Arch. GIOVANNI TONTI

Il recupero architettonico dei borghi

M° FRANCO RUSTICHELLI

Il paradosso dell’immortalità – Performance

EXHIBITION

Artisti e Opere

PINO MASCIA

Scultura: Tutti i luoghi che vorrei

CLAUD HESSE

Pittura: Dna-Portrait

FRANCO CINGOLANI

Fotografia Architettonica: Calatrava a Valencia in “Città delle Arti e delle Scienze” | “Las Torres Fira” di Toyo Ito a Barcellona

GIOVANNI TONTI

Pittura: Studio di passaggio spaziale | Gran Canyon sul mare | Architettura addio/2

CLAUDIO SANTELLI

Scultura: Microtubuli del citoscheletro in cellula fossile

Ideazione e cura del progetto e del programma: Arch. Maurizio Tonti e Dott. Claudio Santelli

EXHIBITION-CONFERENCE: Arte, Microtubuli del Citoscheletro ed Informazione Epigenetica

APERTURA: 23 luglio 2021 ore 15.30

SEDE: Ex Lanificio Accorimboni, Sala Dino Tonti, Rasiglia (PG), Italy

(4)