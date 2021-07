Valevole per l’assegnazione del titolo regionale umbro. La soddisfazione della società dal passato prestigioso

Perugia, 20 luglio 2021 – Al Velodromo “Aldo Denaro” di Forano è andato in scena giovedì 15 luglio 2021 il 1° Trofeo in pista ASD Veloce Club Perugino, valevole per l’assegnazione del Titolo Regionale Umbro per le specialità Omnium Esordienti e Allievi, Velocità Esordienti e Inseguimento Individuale Allievi.

Ad organizzare l’evento è stata l’ASD Veloce Club Perugino con il contributo del Comitato Regionale Umbria FCI e la collaborazione del Comitato Regionale Lazio FCI e del Centro Pista Forano che ha messo a disposizione una struttura completamente rinnovata. Durante la giornata si sono susseguite 4 specialità comprensive di ben14 prove totali che hanno visto prendere il via le categorie Esordienti e Allievi m/f.

In particolare, nella mattinata si sono disputate le prove dell’Omnium Esordienti (Tempo Race, Eliminazione e Corsa a Punti) intervallate dalle Qualificazioni e Finali Inseguimento Individuale Allievi in cui sono riusciti ad imporsi Francesco Cornacchini (Uc Città di Castello ASD) nell’Omnium Esordienti, vincendo così anche il Campionato Regionale Umbro di specialità, e Tommaso Alunni (Team Fortebraccio ASD), nell’Inseguimento Individuale, vincendo così anche il Campionato Regionale Umbro di specialità.

Nel pomeriggio le quattro prove dell’Omnium Allievi (Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a Punti) separate dalle prove (Qualificazioni, Quarti di Finale, Semifinale e Finale) della Velocità Esordienti. Qui, ad imporsi sono stati nell’ordine Alunni Tommaso nell’Omnium Allievi, vincendo così anche il Campionato Regionale Umbro di specialità, e Francesco Cornacchini nella Velocità Esordienti, vincendo così anche il Campionato Regionale Umbro di specialità.

Una grande soddisfazione per l’ASD Veloce Club Perugino che ha potuto in questo modo, come si legge in una nota, “rendere onore alla propria storia (fondata nel 1888 e seconda società per data di affiliazione alla FCI) contribuendo, per quanto nelle sue possibilità, allo sviluppo degli atleti del futuro e di un movimento, quello della Pista, che ancora non ha l’attenzione che meriterebbe”.

Non sono mancati i ringraziamenti del Presidente dell’ASD Veloce Club Perugino ai Comitato Regionali Umbria e Lazio, in particolare ai Presidenti Massimo Alunni e Maurizio Brilli, ed al Centro Pista Forano, in particolare al Responsabile Donati Paolo: “A loro va il grande merito per la manifestazione organizzata, le risorse messe a disposizione e per la struttura in cui ci hanno concesso di operare. Nella speranza che questa prima edizione del Trofeo possa trovare un prosieguo negli anni a venire. Un ringraziamento infine alle società ed agli atleti che hanno partecipato ripagando in questo modo tutto l’impegno profuso per l’organizzazione”.

