La vicenda dell’hotel Subasio sarà anche una chiave per affrontare più in generale il tema dell’aggressione economica delle mafie . Sono 18 le ragazze e i ragazzi che da varie zone d’Italia hanno raggiunto l’Umbria



Assisi, 20 luglio 2021 – Tornano anche in Umbria i campi di impegno e formazione di E!State Liberi!: per l’ottavo anno consecutivo è partito lunedì il campo di antimafia sociale ad Assisi, coordinato e proposto dalla Pro Civitate Christiana (che gestisce ed anima la Cittadella) e dal coordinamento di Libera Umbria, con la collaborazione di The Economy of Francesco, il movimento che raggruppa giovani economisti, imprenditori e changemakerche si battono per un modello economico più giusto e sostenibile.

Sono 18 le ragazze e i ragazzi che da varie zone d’Italia hanno raggiunto l’Umbria per partecipare ad una settimana di attività di lavoro manuale e di formazione sui temi comuni alle realtà promotrici e di grande attualità, con uno sguardo costante al territorio umbro.

In particolare, i volontari conosceranno la vicenda dell’hotel Subasio, il più prestigioso albergo di Assisi, situato proprio di fronte alla basilica di San Francesco, ma chiuso da anni a seguito di una interdittiva antimafia che ha colpito i gestori. La vicenda dell’hotel Subasio sarà anche una chiave per affrontare più in generale il tema dell’aggressione economica delle mafie ad un territorio, come quello umbro, a torto ritenuto a lungo un’isola felice e invece in via di progressiva “mafizzazione”.

Il percorso formativo, infine, non potrà non fare riferimento all’esperienza di Francesco di Assisi, in particolare al suo rapporto con i poveri, con i beni materiali e con la natura.

Numerosi gli appuntamenti in programma: martedì 20 a Perugia (presso la Biblioteca di San Matteo degli Armeni) conversazione con Gabriele De Veris e Tonio Dell’Olio su “Pace, conflitti internazionali, disarmo”; mercoledì 21 alle 16.00 presso la Cittadella ad Assisi tavola rotonda in collaborazione con Spi e Flai Cgil su “Agricoltura e Giustizia”, con un particolare focus sui fenomeni di caporalato presenti in Umbria; giovedì 22 alle ore 21.00 incontro pubblico, all’anfiteatro della Cittadella di Assisi, su “Economia criminale: l’infiltrazione mafiosa in Umbria” con Sabrina Garofalo, dell’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata, e Francesca Ricci, del presidio di Libera Perugia “Antonio Montinaro”; venerdì 23 alle 16.00 in Cittadella ad Assisi focus sui beni confiscati in Umbria con Fabrizio Ricci, coreferente regionale di Libera Umbria.

Sabato 24 si parlerà di “Conversione ecologica” con Valeria Passeri, di WWF Umbria; e infine domenica il tema centrale sarà “Povertà e disuguaglianze” con un laboratorio a cura di Marilù d’Angelo di The Economy of Francesco e i collegamenti con Giandonato Salvia (progetto Tuucum), Padre Felice Autieri e Tommaso Pazzaglini (EoF Emilia Romagna).

(1)