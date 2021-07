Terni, 20 luglio 2021 – Sotto choc e piena di lividi una donna di 40 anni ha raccontato alla Polizia di essere stata prelevata con forza dal suo ex compagno nei pressi di un autogrill vicino Terni e poi violentata in autostrada. Il sequestro sarebbe avvenuto durante la sosta del pullman sul quale viaggiava per rientrare da Rimini a casa, in Campania, sua terra d’origine. L’uomo l’avrebbe caricata a forza sulla sua auto e poi violentato a suon di pugni, schiaffi e botte.

Gli agenti della Polstrada di Cassino l’hanno trovata dentro l’auto, ferma sulla piazzola di sosta. Si sono insospettiti e sul sedile hanno trovato la poveretta piena di lividi e con gli abiti strappati.

La giovane donna è stata subito accompagnata dagli agenti al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino dove i sanitari le hanno riscontrato i segni delle percosse e la violenza sessuale. L’uomo, anche lui campano come la donna, entrambi residenti a Rimini, e è stato arrestato e trasferito in carcere.

