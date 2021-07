Narni, 21 luglio 2021 – Prevede incentivi per acquisto di veicoli elettrici e ibridi l’ecobonus emanato dal Comune di Narni che pubblicato, insieme al Comune di Terni, il bando per accedere alle risorse messe a disposizione. Lo rende noto l’assessore all’ambiente Alfonso Morelli il quale informa che ci sono 4mila euro per i veicoli elettrici e 3mila per i veicoli ibridi.

L’ecobonus scatta per l’acquisto di mezzi elettrici a batteria con range extender, mezzi ibridi elettrici a benzina plug-in ed elettrici a benzina full hybrid con cilindrata non superiore a 2000 cc e con potenza massima netta del motore elettrico fino a 30 kW. “I contributi, che si sommano a quelli previsti dal bando nazionale – spiega Morelli – sono emessi a fronte della rottamazione di veicoli a benzina o diesel fino a euro 4”.

