Perugia, 21 luglio 2021 – Previste nei prossimi giorni ondate di calore in tutto il territorio regionale fino a raggiungere la temperatura massima percepita di 34° nella giornata di venerdì 23 luglio. L’allerta è stata data dal Centro di Competenza del Ministero della Salute, che sottolinea come le condizioni meteorologiche previste potranno avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Indicazioni dettagliate sui corretti comportamenti da tenere e sui contatti di riferimento in caso di necessità, sono disponibili nei siti istituzionali del Comune e della Asl di residenza.

Ulteriori informazioni sul bollettino emanato dal Ministero sono disponibili ai seguenti link:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=2506&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto

