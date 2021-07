Servizio di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 23 luglio 2021 – Sempre di più Foligno si avvicina a Siena, dove ogni contrada ha la sua chiesa. Sono passati 75 anni da quando, nel lontano 1946, si svolse la prima giostra e adesso non si cercano solo i cavalli ma anche i luoghi di culto. Fino a pochi anni fa era impensabile, perché non era facile mettere d’accordo il “diavolo” e l’acqua santa. Lo sottolinea lo stesso Presidente della Quintana, Domenico Metelli, il quale afferma che i contradaioli erano spesso divisi quando nel rione qualcuno accennava all’importanza di un oratorio. Oggi è tutto cambiato, il progetto culturale ha messo d’accordo profani e credenti. Tutti uniti all’interno della contrada dove il valore delle tradizioni è un percorso attraverso l’arte e la storia.

E grazie a questo percorso e a questa unione di intenti unione, l’ex chiesa di san Giovanni Battista, annessa al vecchio ospedale, è da questa sera l’oratorio del rione Pugilli. Il taglio del nastro alle 19. A fare gli onori di casa il Priore Riccardo Federici. Il parroco della cattedrale ha benedetto l’ingresso dei rionali, fra i quali c’era il cavaliere di Giostra Michelangelo Fondi. Il sacerdote ha spiegato che in questa chiesa sono stati battezzati tanti bambini, la maggior parte di quelli che nascevano in ospedale. Un tempo la struttura era chiesa e convento e apparteneva sino al 1314 ai padri Priori di san Giovanni. Poi fu ceduta alle monache di santa Giuliana e, nel 1492, assegnata ai padri Gerolamini. Le notizie storiche sono state fornite da una puellara doc, Anna Bianchini.

Diversi gli affreschi del 1400, arricchiti in epoca barocca da cartigli. Sulla parete di destra sono attribuiti a Bernardino Mezastris e raffigurano una crocifissione, una Madonna in trono col Bambino, Sant’Antonio da Padova e un vescovo. Su quella di sinistra si può ammirare l’opera di Feliciano Muti, la natività, nello sfondo la città di Foligno. Nella semicupola absidale il dipinto dell’incoronazione della Madonna attribuito al pittore Nasini; del XVI secolo il Crocifisso sull’altare settecentesco. Gli affreschi sono tutti danneggiati dall’umidità e dall’incuria, tanto che non sono recuperabili. La chiesa danneggiata dal terremoto del 1997, è stata recentemente ristrutturata.

Oggi questo patrimonio potrebbe vivere tutto l’anno. E’ nell’intenzione del consiglio rionale aprire la chiesa con visite guidate.

