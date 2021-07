Perugia, 25 luglio 2021 – Torgiano in lutto per la morte dell’ex sindaco Marcello Nasini. Il sindaco Francesca Mele, e tutta l’amministrazione comunale di Marsciano, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marcello Nasini, ex sindaco di Torgiano, città che ha amministrato per 10 anni. “Nella sua attività politica ha portato, insieme a grandi doti umane, le tante competenze che ne hanno caratterizzato la vita professionale.

Il suo impegno – continua la nota del comune- a favore della comunità si è espresso, anche dopo l’esperienza da sindaco, in tante attività e incarichi a livello regionale e nazionale che ha sempre saputo valorizzare grazie alla sua determinazione e al profondo senso delle istituzioni che ne ha accompagnato l’agire”.

“A nome mio e di tutta la Giunta regionale dell’Umbria le più sincere condoglianze alla famiglia Nasini per la scomparsa del caro Marcello”. E’ quanto esprime la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Chiunque ha avuto la fortuna ed il piacere di conoscerlo – prosegue Tesei, ne ha colto le sue qualità professionali, la sensibilità, la profonda umanità. Se è indubbio che la sua morte crea un vuoto incolmabile in tutti noi, è altrettanto vero che Marcello ci lascia in eredità i suoi preziosi insegnamenti, il suo alto senso delle istituzioni. Ci stringiamo con grande affetto attorno a tutti i suoi cari”.

Anche il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta si è unito al dolore della famiglia. “Mi unisco al cordoglio delle istituzioni, di Anci e dei tanti amici e conoscenti per la scomparsa di Marcello Nasini, amministratore di grande capacità ed esperienza, che ha servito le istituzioni con senso di appartenenza e vicinanza alla comunità’ locale. Una grave perdita per la sua famiglia e per tutta la comunità regionale che lo ha visto a lungo protagonista non solo a livello comunale. A nome dell’ente esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

