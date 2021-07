Perugia, 26 luglio 2021 – “Vedere la Sardegna così profondamente ferita dagli incendi fa male al cuore. Dall’Umbria esprimiamo solidarietà alla popolazione sarda e sostegno a chi si sta prodigando negli interventi di soccorso”.

Così il segretario regionale Lega, Virginio Caparvi e il capogruppo Lega in regione Umbria, Stefano Pastorelli. “Quelle che vediamo in televisione sono immagini che colpiscono tutti gli italiani – continuano i leghisti – Da giorni la Sardegna è martoriata da eventi catastrofici che stanno producendo danni incalcolabili: sono migliaia gli ettari di vegetazione distrutti e centinaia gli sfollati.

Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti coloro che in queste ore stanno lavorando senza sosta per spegnere le fiamme e mettere al sicuro la popolazione. Siamo vicini al governatore Christian Solinas non solo con le parole, ma anche con i fatti. La Lega a livello nazionale ha avviato una raccolta fondi per l’emergenza i cui proventi saranno impiegati per iniziative di solidarietà per le comunità colpite dagli incendi”.

Conto corrente intestato a Lega Sardegna per Salvini Premier – IBAN IT92A0760103200001050000957 – Causale: erogazione liberale emergenza incendi Sardegna.

