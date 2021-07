Perugia, 26 luglio 2021 – Da martedì 27 luglio il punto di drive through di Santa Lucia di Perugia, situato presso il parcheggio di Umbra Acque, sarà aperto dalle ore 8 alle 13 (non più dalle 8 alle 14). Verrà ripristinato quanto prima anche il senso unico nella strada di accesso alla postazione e nel frattempo sarà garantita la presenza dei vigili urbani per snellire eventuali problemi di traffico.

Nella giornata odierna (lunedì 26 luglio), infatti, a causa dell’aumento delle richieste di tamponi si è creata una maggiore fila di automobili in attesa, ma la direzione del distretto del Perugino si è subito attivata per risolverlo. Si invitano i cittadini a rispettare gli orari e i giorni di convocazione.

