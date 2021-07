Tokyo, 26 luglio 2021 – Il ternano Alessio Foconi scenderà in pedana per la gara di spada maschile individuale. L’atleta dell’Aereonautica Militare allievo del maestro Filippo Romagnoli, è alla sua prima esperienza olimpica. Attualmente numero 1 del ranking Fie, ha vinto i Campionati del Mondo di fioretto maschile individuale a Wuxi nel 2018, e due a squadre sempre in Cina e a Lipsia nel 2017.

Al suo attivo ha anche un Campionato Europeo vinto a Dusseldorf nel 2019 sconfiggendo il compagno di squadra Daniele Garozzo. La sua campagna a cinque cerchi inizierà alle ore 13.05 (6.05 ora italiana) contro il vincente dell’incontro tra l’atleta di Hong Kong Siu Lun Cheong e il tedesco Andre Sanita.

(2)