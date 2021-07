Resterà in carica per il prossimo triennio 2021-2023 e Andrea Palomba sarà il coordinatore regionale Umbria



Perugia, 30 luglio 2021 – La FIDSPA – Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale ha rinnovato il coordinamento regionale e il Consiglio Direttivo nazionale per il triennio 2021/2023. I nuovi organi di governo sono quindi operativi dal 1 luglio u.s. I 235 soci umbri hanno eletto come membri del coordinamento regionale Andrea Palomba (Coordinatore), Elisa Lo Re (Vice Coordinatore), Eleonora Batistini (Segretario), Marco Biasciucci, Raffaella Cardinali, Francesco Cenci, e Matteo Pennacchi.

Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale ha riconfermato per acclamazione alla carica di Presidente Nazionale il Presidente uscente Emiliano Lasagna (FIDSPA Umbria). Lo affiancherà nel ruolo di Vicepresidente nazionale il Collega Lorenzo Ferrari (FIDSPA Lombardia), anch’esso proclamato all’unanimità.

Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale è, per la prima volta nella storia di FIDSPA, espressione della categoria professionale a livello nazionale: sono attualmente ben 15 le regioni/interregioni che hanno un proprio Gruppo di Coordinamento regionale. Merito questo dello straordinario ampliamento della base sociale registrato nell’ultimo triennio, che permette oggi a FIDSPA di contare sull’appoggio di oltre 1600 Soci a livello nazionale.

Tante le iniziative sul tavolo per i nuovi organi tra cui, in primis, l’attività di promozione e tutela della figura professionale del Laureato in Produzioni Animali.

