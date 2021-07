Nel territorio controllate nel fine settimana oltre 120 persone e monitorati oltre 100 esercizi. Non si sono riulevate situazioni particolarmente complesse



Città di Castello, 30 luglio 2021 – Continuano i controlli su strada dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, come sempre volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ma anche al rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus.

In tema di pandemia l’attenzione è stata rivolta in particolare ai numerosi esercizi commerciali che hanno ripreso la loro attività, ove sono state effettuate numerose soste e rapidi controlli, finalizzati prevalentemente a dissuadere dal creare assembramenti. Nonostante il notevole flusso di persone, oltre 120 controllate, presso oltre 100 esercizi monitorati nel territorio della Compagnia dei Carabinieri, non sono state tuttavia rilevate situazioni particolarmente complesse, tali da indurre le numerose pattuglie impiegate negli ultimi giorni ed in particolare durante lo scorso fine settimana, ad elevare contravvenzioni per violazione delle prescrizioni, essendo stato sufficiente invitare quelle poche persone “disattente” al rispetto delle regole.

Prosegue anche l’attività di contrasto a tutte le fattispecie di reato più comuni ed in particolare ai reati inerenti lo spaccio e il consumo di stupefacenti, che ha visto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile segnalare alla Prefettura un 19enne del posto, controllato a Città di Castello in zona appartata e trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. A suo carico i Militari hanno proceduto anche all’immediato ritiro della patente di guida.

