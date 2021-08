La Testi Cicli si è fatta altrettanto valere anche in importanti circuiti internazionali come il Dolomiti Superbike e il Südtirol Sellaronda Hero

Corciano, 1 agostop 2021 – La stagione ciclistica non si è ancora conclusa ma per la squadra G. S. Testi Cicli ASD è già possibile fare un primo, lusinghiero, bilancio in attesa degli ultimi due appuntamenti autunnali.

A livello regionale la squadra con sede a San Mariano di Corciano è salita sul podio del circuito MTB Umbria Marathon con un punteggio complessivo di 29.742 classificandosi al terzo posto al termine delle sei gare di Orvieto, Ponticelli, Nocera Umbra, Montecastrilli, Costacciaro e Massa Martana.

La Testi Cicli si è fatta altrettanto valere in importanti circuiti internazionali come il Dolomiti Superbike e il Südtirol Sellaronda Hero, partecipando con diversi iscritti. Al Sellaronda, gara internazionale che coinvolge contemporaneamente professionisti e amatori, si è registrata l’ottima prestazione di Michele Andreani. L’atleta tesserato Testi Cicli, reduce da un inverno travagliato a causa del covid, ha lottato lungo le strade delle valli dolomitiche posizionandosi al meritatissimo 6° posto nella categoria M5 mentre è risultato 162° nella classifica assoluta assieme agli altri 4000 iscritti, di cui almeno 200 professionisti.

Rimanendo in nord Italia, ottime notizie anche dal Dolomiti Superbike altra gara internazionale dove sono stati due gli atleti della Testi Cicli a distinguersi: in sella alle loro mountain bike Alviero Scattini è il vincitore della categoria M7 mentre Fabio Frosini ha mancato per un soffio il podio della categoria M5 raggiungendo il 4° posto.

Tornando in Umbria domenica 25 luglio si è disputata la XCO Bettona Extreme, attesa competizione regionale di Cross Country dopo mesi di pausa per la specialità. Gli atleti hanno dato il meglio di sé lungo l’anello che si snoda nella Valle del torrente Sambro per 5 chilometri in quattro repliche, gara divisa in due partenze. Nella prima si è distinto ancora Fabio Frosini classificandosi 1° assoluto, 1° nella categoria M5 e campione regionale Cross Country per la categoria M5. Presente anche il già citato Michele Andreani che si è classificato 4° assoluto nella prima partenza e 2° per la categoria M5. Da segnalare anche l’altro atleta tesserato con la Testi Cicli Fabio Cecchini che si è posizionato sul podio della categoria M6 classificandosi al 3° posto.

Dopo questi importanti risultati ora è tempo non solo di riposo ma anche di concentrazione in vista del finale di stagione che vedrà due importanti gareorganizzate nella vicina Toscana: il Mondiale Master Mountain Bike al Ciocco a Lucca (22-26 settembre) e la Capoliveri Legend Cup, gara internazionale MTB che si disputerà all’Isola d’Elba il 3 ottobre, dove la Testi Cicli andrà come ogni anno con la squadra al completo.

(2)